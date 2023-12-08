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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanayi Bölgelerine Beton Yol Yapıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesindeki sanayi bölgelerinin yol problemini çözmek için son 4,5 yılda 10 bin metre uzunluğunda beton yol yapıyor. Yapılan çalışmalarla bölgenin ulaşım altyapısı daha kaliteli ve konforlu hale getiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesindeki sanayi bölgelerine son 4,5 yılda 10 bin metre uzunluğunda beton yol yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesindeki sanayi bölgelerinin yol problemini çözüyor. Altyapı iyileştirmelerinin ardından bölgede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından beton yol çalışmaları gerçekleştirildi. Kutlukent Bulvarı, Suoğlu Caddesi, 19 Mayıs Sanayi girişi, Örnek Sanayi girişi, İlkadım Sanayi girişi ve diğer birçok noktada gerçekleştirilen beton yol uygulamaları ile bölgenin ulaşım altyapısı daha kaliteli ve konforlu hale getirildi. Şuan Mimar Sinan Caddesi ve 1706. Cadde, Yaşardoğu Caddesi ve İlkadım Sanayi girişi 2101. Cadde'de ekiplerin yol çalışmasının devam ettiği belirtildi.

"Ömürlük yollar yaptık"

Sanayi bölgelerinin kent ekonomilerinin can damarları olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bölgenin merkezi olan Samsun'da ekonominin en önemli lokomotifi sanayi bölgelerimizdir. Bu noktada sanayi bölgelerimizde üretimin daha da artması için tüm ihtiyaçlara, tüm taleplere hızla cevap veriyoruz. Ekiplerimizle birlikte, sanayi bölgelerinin tüm alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Özellikle yaptığımız beton yol uygulamaları bölgeye katma değer kazandırıyor. Bu bölgelerdeki ulaşım ağının güçlü olması da oldukça önemli. Biz de sanayi bölgelerimize hizmet etmesi son 4,5 yılda için ömürlük yollar yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür ise "Tekkeköy ilçemizdeki sanayi bölgelerinde 4,5 yıllık sürede 10 bin metre beton yol yaptık. Yaptığımız beton yollar araçların herhangi bir risk ve zorlanmadan sarsıntı yaşamadan kullanabileceği kalitede ve C30-37 beton dayanımına sahip" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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