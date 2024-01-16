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Samsun'da geceleyin araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki araçlardan mazot çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde çalıntı mazot, elektrikli mazot çekme aparatı ve uyuşturucu bulundu.

Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 2 kişi, devriye gezen polisleri dikkati sayesinde bidonlar içinde çalıntı mazot, elektrikli mazot çekme aparatı ve uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçe polisi yaya olarak devriye gezerken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu ve içinde arama yaptı. Aracın bagajında elektrikli mazot çekme aparatı, 2 bidon içinde 60 litre mazot ve aracın ön koltuğunda 21 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.M.G. ve R.A. gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan şahısların 2 ayrı araçtan mazot çaldıklarını tespit etti. Polisteki sorgusu tamamlanan H.M.G. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Samsun Güvenlik Hırsızlık Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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