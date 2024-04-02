Samsun'da NARVAS ve 'şok' uygulamalarında 815 kişiye GBT sorgusu yapıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan NARVAS ve "şok" uygulamalarda 815 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında, 60 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada 1 kişide fişek ele geçirildi.
Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan "şok" uygulamalarda, 755 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Öte yandan trafik yönünden 254 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, 2 amaç dışı bıçak, 1 plakasız motosiklet ele geçirildi.
Çalışmada, 4 araca 41 bin 631 lira para cezası uygulandı.