Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Tarım Ürünleri İşletmesine Ait Ağaçlar Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacını kestikleri ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa Tarım İşletmelerinde ait dere kenarında bulunan 20 adet akasya ağacı kesilerek çalındı. İşyeri yetkilileri polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.G., M.Ç. ve C.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Samsun Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title