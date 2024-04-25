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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah bulunduran 2 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri 2 kişiyi uyuşturucu ve silahla yakaladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ş.Ö. ve B.A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahısların evlerinde yapılan aramada 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Jandarma Samsun Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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