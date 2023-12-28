Samsun'da Tarihi Eser Niteliğinde Testi Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser niteliğinde testi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde Ş.Ç.'nin 'tarihi eser kaçakçılığı yaptığı' ihbarı üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Ş.Ç.'nin elinde bulunan çantada 1 adet tarihi eser niteliğinde su testisi ele geçirdi. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN