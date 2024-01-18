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Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Genç Erkekler Futsal İl Birincisi

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Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, 2023-2024 okul sporları kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği Turnuvası'nda şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın finalinde İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi'ni 3-1 yenerek birinci olan Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, kupa ve madalyalarını törenle aldı. Okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileriyle birlikte şampiyonluğu kutladı.

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, 2023-2024 okul sporları kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği Turnuvası'nda şampiyonluğu elde etti.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 32 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi ile İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kazanan Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, birinci oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okul ve öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Koyuncu, müdür yardımcısı Mehmet Kürklü, beden eğitimi öğretmenleri Ragıp Doğan ve Adem Polatdemir ile diğer öğretmenler, öğrencileriyle şampiyonluğu kutladı.

Koyuncu, müsabakalarda hiç mağlup olmadan şampiyonluğa ulaşmanın mutluğunu da yaşadıklarını kaydetti.

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, Samsun'u temsil etme hakkını kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Tekkeköy Turnuva Spor Güncel Haberler

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