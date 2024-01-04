Samsun Kaymakamı Polat Kara, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Samsun'da Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kara, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" fotoğraflarını oylayan Kara, "Spor"da ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" isimli fotoğrafını seçti.

Kara, "Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'ın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.

Kara, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu dile getirerek, "Seçim yapmak zorlayıcı oldu. Her bir fotoğrafta ayrı bir yaşam ve hikaye mevcut. Normal bakışımızla fark edemeyeceğimiz anlar yakalanmış, onu yakalamak da ayrı bir maharet. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.