Samsun'da 16 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Samsun'da 16 yıl 5 ay 4 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 4 gün hapis cezası bulunan ve 35 gündür değişik adreslerde saklanan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN