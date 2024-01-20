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Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in İsmi Büyüklü Meydan Projesi'ndeki Parka Verildi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan Büyüklü Meydan Projesi'nde, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi parka verildi. Proje kapsamında zemin ve çevre düzenlemeleri tamamlandı, bank ve pergoleler yerleştirildi. Ayrıca Atatürk Anıtı yenilendi ve saat kulesi yapıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, projenin mahallelerine özel ve örnek bir yaşam alanı sunduğunu belirtti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan Büyüklü Meydan Projesi'ndeki parka, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi.

Tekkeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından gerçekleştirilen Büyüklü Meydan Projesi, tamamlanma aşamasına geldi.

Zemin ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilen alana belediyenin Kent Mobilyaları Üretim Atölyesi'nde üretilen bank ve pergoleler yerleştirildi.

Ayrıca projenin bir parçası olarak Atatürk Anıtı yenilendi, alanda hatıra fotoğrafları çekilebilecek saat kulesi yapıldı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, projenin mahallelerine özel ve örnek bir yaşam alanı sunduğunu belirterek, "Zemin ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kent mobilyalarıyla alan güzelleştirildi. Aynı zamanda şehitlerin ve mahalleden yetişen başarılı sporcuların tanıtıldığı bir bölüm ekledik. Projeye, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi." ifadelerini kullandı.

Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi'nde dünyaya gelen Onur Ateş, askerlik vazifesi için aldığı temel eğitimin ardından piyade asteğmen öğretmen olarak görev yeri olan Van'ın Erciş ilçesine dönmüş, 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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