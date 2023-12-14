Samsun'da Kuyumcu Soygunu: 600 Bin Liralık Altınlarla Kaçan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kuyumcudan 600 bin liralık altınları çalarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, olaydan 4 saat sonra saklandığı yerde yakalanırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.

Samsun'da gittiği kuyumcuda bakmak için aldığı 600 bin liralık altınlar ile kaçan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına yüzünde cerrahi maske ile girerek, müşteri gibi davranıp bilezik ve külçe altınlara bakmak istediğini söyleyen A.K.(28) bir anda baktığı gram altınlar ile bilezikleri alıp koşarak kaçtı. İş yeri sahibi hırsızın peşine düştü ve yakalayamayınca durumu polise haber verip yardım istedi. Polis, hırsızın kaçtığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, A.K.'yi olaydan 4 saat sonra Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki saklandığı yerde çalmış olduğu 2 bilezik ve gram altınlardan oluşan 600 bin lira değerindeki 250 gram altın ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Özel bir hastanede teknisyen olarak çalışırken işten çıkarılınca işsiz kaldığı öğrenilen 2 çocuk babası A.K. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN