Samsun'da 150 Yıllık Su Değirmeni Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 150 yıllık su değirmenini çalıştırmayı sürdüren İsmet Çayırçökek, geleneksel yöntemlerle un öğüterek yöre sakinlerine hizmet veriyor.

Tekkeköy ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çayırçökek Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeni, yıllardır faaliyet gösteriyor.

Ailesine ait 150 yıllık tarihi değirmenin çarklarını Gebi Deresi'nden gelen suyla döndürmeyi sürdüren 79 yaşındaki İsmet Çayırçökek, buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek un elde ediyor.

Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyen Çayırçökek, su değirmeninde ilçe halkına hizmet vermeyi sürdürüyor. Çayırçökek, tahılını öğütmeye gelenlerden de para yerine ürününden pay alıyor.

İsmet Çayırçökek, AA muhabirine, değirmenin kendisine atalarından miras kaldığını söyledi.

Dere boyunda yer alan 8 değirmenden tek ayakta kalanın kendisininki olduğunu anlatan Çayırçökek, elinden geldiğince değirmeni çalıştırmayı sürdüreceğini vurguladı.

Mısırını öğütmeye gelen Sebahattin Kıllı da su değirmeninde öğütülen üründen elde edilen unun tadının daha güzel olduğunu dile getirerek, bu tür tarihi yapıların varlığının sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.