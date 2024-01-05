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Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı işçi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü. Yaralanan Yunus G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Samsun Çay Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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