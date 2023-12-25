Samsun'da Sanayi Sitesinde Yangın: Eski Araç Lastikleri ve Otomobil Alev Aldı

Samsun'da sanayi sitesinde çıkan yangında eski araç lastikleri ile otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan oto lastik kaplama işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin yanında yığılmış haldeki eski araç lastikleri ve park halindeki otomobil yanmaya başladı. Yangın sanayide korku ve paniğe sebep olurken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki kereste dükkanı önündeki kerestelere sıçradı.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN