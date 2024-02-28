Samsun'da Kamyon İçinde 200 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da bir kamyonda arama yapan polis, koliler içinde 200 litre etil alkol ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonun kasasında yaptıkları aramada koliler içindeki şişelerde sahte içki yapımında kullanılan 200 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN