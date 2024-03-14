Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tekkeköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Tekkeköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Kübra Köse kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KÜBRA KÖSE KİMDİR?

Kübra Köse, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tekkeköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TEKKEKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tekkeköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Kübra Köse oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.