Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Amasya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Gençler Futsal Grup müsabakalarında yer alan lise öğrencileri, Samsun birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Geneli Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Bölge Elemeleri'ne katıldı.

Müsabakalarda birinci olarak ikinci tura geçmeyi başaran ekip, katıldığı maçlarda Bolu temsilcisini 6-1, İstanbul temsilcisini 3-2 ve Amasya ekibini 3-2 yenerek yarı final grubuna katılmaya hak kazandı.

Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında Samsun'un tek temsilcisi olarak sahaya çıkacak Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, başarısını sürdürmek için mücadele edecek.