Üye Girişi
Haberler

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Amasya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Gençler Futsal Grup müsabakalarında yer alan lise öğrencileri, Samsun birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Geneli Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Bölge Elemeleri'ne katıldı.

Müsabakalarda birinci olarak ikinci tura geçmeyi başaran ekip, katıldığı maçlarda Bolu temsilcisini 6-1, İstanbul temsilcisini 3-2 ve Amasya ekibini 3-2 yenerek yarı final grubuna katılmaya hak kazandı.

Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında Samsun'un tek temsilcisi olarak sahaya çıkacak Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, başarısını sürdürmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Tekkeköy Türkiye Amasya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title