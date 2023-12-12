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Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden Gazze'ye destek

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Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda kadınlar Gazzeli çocuklar için oyuncak bebek yapıyor. Kadın kursiyerler, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara yardım ulaştırmak amacıyla atkı, bere, kazak ve oyuncak bebek üretiyor.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda kadınlar Gazzeli çocuklar için oyuncak bebek yapıyor.

Kreşi, oyun alanları, bayanlara yönelik toplantı, eğitim ve kurs sınıflarıyla kadın ve çocuklara hizmet veren Tekkeköy Belediyesi Hayme Ana Hanımlar Konağı'nda Gazze için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara yardım ulaştırılması amacıyla harekete geçen kadın kursiyerler, Gazzeli çocuklar için atkı, bere, kazak ve oyuncak bebek yapıyor. El emekleri ile ürettikleri malzemelerle Filistin ve Gazze'ye destek veren kadınlar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Örgü Eğitmeni Zekiye Çavuş, "5 yıldır bu kurumda örgü üzerine ve abajur yapımı üzerine eğitim veriyorum. Terlik, çocuk battaniyesi, hırkalar, yelekler gibi birçok üretim bu sınıfımızdan çıkıyor. Patikler, hırkalar, şapkalar birçok faaliyetlerimiz oluyor. Ayrıca Gazze'ye oyuncak bez bebek çalışması yapacağız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Hayme Ana Hanımlar Konağımızda kadın kursiyerlerimiz ele emeği göz nuru çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Burada Gazzeli çocuklar için yaptıkları üretimler için bizlerde üzerimize düşen her görevi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı kadın konaklarımda düzenlediğimiz eğitim ve faaliyetlerimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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