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Samsun'da Otomobil Tamirhanesinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan 2 şüpheli, Canik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Canik ilçesinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ile araç tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Şüpheli Y.Ü. ve İ.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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