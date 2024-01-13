Samsun'da Otomobil Tamirhanesinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan 2 şüpheli, Canik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Canik ilçesinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ile araç tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.
Şüpheli Y.Ü. ve İ.Ü. gözaltına alındı.