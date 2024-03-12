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Samsun'da fabrikada kaza: İşçi ağır yaralandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan bir işçi, üzerine düşen kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası sonucu ağır yaralandı. İşçi, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da çalıştığı fabrikada üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım onarım işinde çalışan Hidayet Özer'in (30) üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrildi. Demir plakanın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hidayet Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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