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Samsun'da Uyuşturucu Madde Temin Eden Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, 18 yaşından küçük 2 çocuğa uyuşturucu madde temin edip içirmek suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kişi, 18 yaşından küçük 2 kişiye utuşyuşturucu madde temin edip içirmek suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, "18 yaşından küçük 2 çocuğa uyuşturucu madde kullandırmak ve temin etmek" suçundan O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Jandarma Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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