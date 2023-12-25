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Samsun'da Sanayi Sitesinde Araç Lastikleri Deposunda Yangın

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Samsun'da sanayi sitesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkma lastiklerin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlere, Samsun itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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