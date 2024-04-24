Samsun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ağaca çarparak karşı yola geçtiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karakolu Gelemen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö. idaresindeki 06 BR 1616 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçti. Kazada, sürücü Selim Ö. ile Gülay Ö., Gökmen Ö. ve Menekşe O. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN