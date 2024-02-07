Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle bilişim sistemleri kullanarak birçok kişiyi dolandırmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.Y'nin (30) yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 7 aydır aranan H.Y'yi saklandığı yerde yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.