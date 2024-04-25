Van'daki çocuklar, Samsun'dan gelen kıyafetlerle 23 Nisan gösterilerine katıldı
Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen bayram kıyafetleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı köydeki çocuklara ulaştırıldı. Çocuklar, yeni kıyafetlerini giyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı ve mutluluklarını dile getirdi.
Van'daki çocuklar, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan kıyafetlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinde giydi.
Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi'nin Van'daki köy çocukları için başlattığı proje kapsamında kursiyerler tarafından dikilen bayram kıyafetleri Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı kırsal mahalle Kaşım'daki öğrencilere ulaştırıldı.
Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeni kıyafetlerini giyerek gösterilere katıldı.
Aldıkları kıyafetle mutluluk yaşayan öğrenciler Tekkeköy Halk Eğitim Merkezine ve kursiyerlerine teşekkür etti.