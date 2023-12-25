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Samsun'da araç lastikleri bulunan depoda yangın çıktı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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