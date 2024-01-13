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Samsun'da Tamirhaneye Giren Hırsızlar Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir tamirhaneye giren ve değerli eşyaları çalan hırsızları yakaladı. Yapılan operasyonda çalınan eşyalar da ele geçirildi.

Samsun'da, tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak tarihinde Tekkeköy'de bulunan bir tamirhaneye gece yarısı giren ve değerli eşyaları çalıp araçlarına yükleyen hırsızları çok yönlü çalışmalar sonucu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, Y.Ü ve İ.Ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Canik'te bulunan ve adeta tamirhaneye dönüştürdükleri ikametlerinde yapılan aramada ise çalınan 3 adet dizüstü bilgisayar, radyatör test cihazı, ölçüm aleti, 3 adet AKÜ, tork takımı, hava ölçer, arıza tespit cihazı, kaynak makinası, akü ölçüm cihazı, hava tabancası, araç yıkama makinesi, cila makinesi, elektrikli testere, matkap ve lokma takımı ele geçirildi. Şahıslar ise alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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