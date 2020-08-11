Moğolistan'dan Yüksekova'ya gelin HAKKARİ (İHA) – Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da yaşayan Selenge Nergvi (Fatma), İstanbul'da tanıştığı Yüksekovalı Sinan Arslan'la dünya evine girdi.

HAKKARİ (İHA) – Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da yaşayan Selenge Nergvi (Fatma), İstanbul'da tanıştığı Yüksekovalı Sinan Arslan'la dünya evine girdi.

Moğolistan'da yaşayan Selenge Nergvi (Fatma), İstanbul'da telefon dükkanı olan Yüksekovalı Sinan Arslan'la tanıştıktan bir süre sonra evlilik kararı aldı. Ailelerin onay vermesi üzerine ilk olarak İstanbul'da camiye giden Selenge Nergvi, İslam dinine geçerek adını Fatma olarak değiştirildi. Çiftin düğünü ise Sinan Arslan'ın memleketi Yüksekova'da yapmaya karar verdi. Yüksekova'ya gelen çift, ilk olarak yörenin adetlerine göre hazırlıklarını yaptı. Korona virüs tedbirine uygun bir şekilde düğünlerini yapan çift, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Selenge Nergvi'yi tanıdığı için mutlu olduğunu dile getiren Sinan Arslan, "İstanbul'da esnafım. Telefon alışverişi için dükkanıma gelen Selenge Nergvi ile tanışmamız oldu. Arkadaş olduk, buluşmalarımız oldu. Daha sonra Selenge Nergvi Moğolistan'a gitti. Moğolistan'da sosyal medya üzerinde görüşmeye devam ettik. Ondan sonra biletini aldık ve Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra burada camiye götürdüm ve Müslüman oldu. Daha sonra Yüksekova'ya getirdim, burada da imam nikahımızı yaptık. Şimdi de Allah'ın izniyle düğünümüzü yaptık. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Yüksekova'daki kültürümüzü tanıtmak için düğünümüzü kültürümüze göre yaptık. Çokta beğendi bizim adetleri. Şimdi onun ismini ise Fatma olarak değiştirdik" dedi.

Müslüman olan ve Fatma ismini alan Selenge Nergvi ise "Biz Sinan'la İstanbul'da tanıştık. Daha sonra ben Moğolistan gittim. Bir süre orada kaldım ama Sinan'la hep konuştuk. Daha sonra tekrar İstanbul'a geldim. Sinan'la evlilik adımını atmak için Müslümanlığı kabul ettim. Çünkü Sinan'ı çok seviyorum ve onunla evlilik kararını verdim. Aileler arasında anlaşmalardan sonra düğünümüzü Sinan'ın doğduğu şehirde yapmaya karar verdik ve Yüksekova'ya geldik. Yüksekova'nın kültürünü, insanını çok sevdim. Geldiğimden beri hepsi benle ilgileniyor. Şimdi kuaförden çıktım. Yüksekova'nın kültürüne göre Sinan'la dünya evine giriyoruz. Şükür her şeye çok güzel gidiyor. Yörenin tüm güzellikleri düğünümde yaşanıyor, bundan çok mutluyum" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA