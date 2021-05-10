Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı