Mehmet Muş - Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
14.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:59
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Kaynak: AA