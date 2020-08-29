Mahir Ünal: Türkiye tarihinin en iyi durumunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2002 yılında devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2002 yılında devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu. Rakam üzerinden gitmiyoruz, oran üzerinden gidiyoruz. Şu anda bu 12 liraya düştü. Ama bunlara sorsanız, bunların yalanlarına açık olan kardeşlerime sorsanız, Türkiye çok kötü durumda. Türkiye tarihinin en iyi durumunda şu an" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Yalova Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Bayramları, ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirenlerin art niyetli olduğunu belirten Ünal, "Efendim 30 Ağustos yasaklanmış. 30 Ağustos da yasaklanmadı, 23 Nisan da yasaklanmadı, bizim hiçbir bayramımız, 19 Mayıs da yasaklanmadı. Pandemi süreci dolayısıyla biz bütün kutlamalarımızı kısıtlı bir şekilde yaptık. Bakın şu anda da kongremizi kısıtlı şekilde yapıyoruz. Biz şu tribünleri doldurmak varken, bakın burada kısıtlı bir şekilde kutlama yapıyoruz. Kısıtlamak ile yasaklamak aynı şey değildir. Efendim Ayasofya'da öyle yapmadınız. Ayasofya bu milletin umudu, hayatı, coşkusu, hayali, heyecanıydı. Biz orada 500 kişilik bir planlama yaptık. Ama o gün millet coşkuyla geldi ve o günü kutladı. Sen Ayasofya'nın açılışından niye rahatsızsın, niye huzursuzsun?" diye konuştu.

'BİDEN'IN SÖZLERİNE MUHALEFET SESSİZ KALDI'Ünal sözlerine şöyle devam etti: "İktidarlarını geri almak istiyorlar, kiminle beraber istiyorlar, işbirlikçileriyle beraber istiyorlar bu kadar açık. Biden, açıktan diyecek ki, biz muhalefetle beraber, darbeyle değil, o cümle de önemli, seçimle Erdoğan'ı devireceğiz diyecek. Muhalefetin buna tepkisi ne oldu arkadaşlar. Efendim '7 ay sonra bunu neden gündeminize aldınız' dediler, mesele bu sözün 7 ay önce ya da 7 ay sonra söylenmesi midir? Yoksa mesele bu sözün söylenmiş olması mıdır? 7 ay önce Biden'in başkan adaylığı söz konusu değildi, Biden'in bu sözünün bir kıymeti yoktu, 7 ay sonra Biden başkan adayı haline geldi. ve PKK'lı bir hesap, bunu gündeme taşıdı. Niye, Biden'in Kürt vatandaşlarımız ilgili söylediği sözlerden dolayı PKK'lı bir hesap bunu gündeme taşıdı. Peki buyurun gündeme geldi, ne söyleyeceksiniz? '7 ay sonra bunu niye gündeme getirdiniz mi?' diyeceksiniz, yoksa gümbür gümbür 'Tam bağımsız Türkiye mi diyeceksiniz? Tam bağımsız Türkiye diyemediler."

Ünal ayrıca, "Bilişim altyapımızı çözmüşüz, bakın uzaktan eğitimi iki tane ülke gerçekleştirebildi. Bir tanesi Çin, bir tanesi ise Türkiye. Anlı şanlı Almanya hala uzaktan eğitime tam anlamıyla geçemedi" dedi.

Kaynak: DHA