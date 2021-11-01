Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasıyla ismini duyuran ve yarışmadan şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, son birkaç gün içinde yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Meksika'da tatil yapan Turabi, kadınlarla çekildiği fotoğraflarını Instagram'dan paylaşınca adını özel yaşamındaki şatafatla duyuran Dan Bilzerian'a benzetildi.
Survivor şampiyonu Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran'ın, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozların etkisi devam ederken, ünlü ismin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkatleri çekiyor.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI
Şu sıralar ABD, Meksika gibi ülkeleri gezen Turabi; son birkaç gün içinde kadınlarla birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
DAN BILZERIAN'A BENZETİLDİ
Turabi'nin paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken takipçileri Turabi'yi dünyaca ünlü fenomen ve poker oyuncusu Dan Bilzerian'a benzetti. Dan Bilzerian, yaşadığı lüks hayatı ve kadınlarla birlikte çektirdiği fotoğraflarla gündeme geliyor.
İşte Turabi'nin olay paylaşımları;
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