Instagram, Reels için Spins adlı yeni özelliği test ediyor

Instagram, Reels'i geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karar verilirken, şirket de kısa video hizmetini ön plana çıkarmak istiyor. Bu kapsamda Reels için Spins isimli bir özellik test ediliyor.

Reels Spins ile videolar daha da viral hale gelecek

Yeni bir özelliğe göre Instagram, TikTok alternatifi Reels için "Spins" adlı özelliği geliştirmeye başladı. Spins olarak adlandırılan özellik sayesinde kullanıcılar, başka bir kişinin Reels videosunu, metni veya sesi değiştirerek yayınlayabilecek. Bu da trend videoların daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlayacak.

#Instagram keeps working on "Spins" for #Reels ?? ?? Allow people to swap out text or audio in your Reel. For every spin added, you will reach their audience. pic.twitter.com/W3DIgWAeuT — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 12, 2024

Reels videosunun sahibi ise bir kişi içeriğini "spinlediğinde" kredi alacak. Böylece orijinal videonun öne çıkmasına ve çok daha eğlenceli videolar oluşturulmasına olanak tanıyacak. Instagram, Reels kullanıcıları arasında iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda bu özelliğin nasıl kullanılabileceği de ele alındı. Örneğin bir kullanıcı "Pazartesi sabahları ben" gibi bir video yayınlayabilir. Ardından Spins sayesinde başka kullanıcılar aynı videoyu kullanarak farklı senaryolar üretebilir.

Şirket içerisinde test edilen özelliğin ekran görüntüsü, kullanıcıların her Reels videosunu yayınlamadan önce özelliği açıp kapatma seçeneğine sahip olacağını gösterdi. Bu, video sahibinin içeriğini kontrol etmesini sağlayacak.

Spins, halihazırda Instagram'da sunulan Remix özelliğinden farklı olacak. Bu hizmet ile birden fazla kullanıcı birbirini yanıtlayan videolar çekebiliyor. Yeni özellik ise Reels'in kişiselleştirilmiş videoların daha fazla hesaba yayılmasını sağlayacak.