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TikTok Notes: Instagram Rakibi Fotoğraf Uygulaması Kullanıma Açıldı

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TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak.

TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak.

Android ve iOS için TikTok Notes indirme

TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor.

Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. Ayrıca TikTok kullanıcıları, doğrudan kendi hesapları üzerinden TikTok Notes'a geçiş yapabilir. Profillerini iki uygulama arasında da bağlayabilecek.

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TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı.

Bu, TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor.

Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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