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Instagram, çıplaklık içeren görselleri bulanıklaştıracak

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Son yıllarda sosyal medya platformları yediden yetmişe herkese ulaşmış durumda. Bunlar arasında 18 yaş altı kişiler de yer alıyor. Ancak platformlarda reşit olmayan kullanıcıları hedef alan kötü niyetli insanların varlığına da yok denilemez. Tam bu noktada Meta'nın sahibi olduğu Instagram, önemli bir adım atıyor. İşte ayrıntılar…

Instagram, çıplaklık içeren görselleri bulanıklaştıracak

Instagram, son dönemlerde çocuklar için tehlikeli olduğu söylenerek eleştirilerin odağı durumunda. Zira platformda reşit olmayan kişilerin istismara uğradığına dair birçok şikayet geliyor. Neyse ki Meta, bunun için yeni bir özellik geliştirdi.

Meta, bugün resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Instagram için yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. Reşit olmayan kullanıcılara yönelik geliştirilen bu özellik ile özel mesajlar üzerinden gönderilen çıplaklık içeren görseller, otomatik olarak bulanıklaştırılacak. Kullanıcı dilerse fotoğrafa tıklayıp bulanıklığı kaldırabilecek.

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Söz konusu özellik, doğum tarihi bilgisine göre reşit olmayan kullanıcı hesaplarında varsayılan olarak açık olacak. Ancak devre dışı bırakılabilecek. Aktarılan bilgilere bir resmin çıplaklık içerip içermediği, cihaz içindeki makine öğrenimi ile tespit edilecek.

Reşit olmayan bir kullanıcı eğer özellik aktifse ve özel mesaj üzerinden çıplaklık içeren görsel aldığında fotoğraf bulanıklaştırılacak. Bununla birlikte gönderen hesabı engelleme ve şikayet etme seçenekleri sunulacak. Ayrıca şikayet etmekten çekinilmemesi için yani baskı hissedilmemesi amacıyla bir uyarı mesajı da gösterilecek.

Instagram, çıplaklık içeren fotoğraflar göndermeye çalışan kullanıcılara ise uyarı mesajı gösterecek. Dahası, bu kullanıcıları caydırmaya çalışacak ve bu tür davranışlardan kaçınmaya teşvik edecek. Instagram'ın şu anda test ettiği bu yeni güvenlik özelliğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma sunması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'ın yeni güvenlik özelliğini nasıl buldunuz? Sizce gerekli bir yenilik miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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