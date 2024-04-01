Instagram'a ne oldu, yorum niye yapılmıyor? SON DAKİKA! Instagram çöktü mü?

Instagram'a ne oldu? Instagram kullanıcıları yorum yapma sorunu yaşıyor; platform çöktü mü soruları gündemde. Instagram'da yorum yapamayan kullanıcılar, platformun çöktüğünü düşünüyor. Pek, sorun ne? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları bugün akşam saatlerinde instagram'a erişim sorunu yaşıyor. Downdetector verilerine göre kesinti raporu şekildedir:

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