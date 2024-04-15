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Wanda Nara hamile mi? Wanda Nara kaç aylık hamile?

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı. Nara, Instagram hesabından "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından Nara'nın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Peki, Wanda Nara hamile mi? Wanda Nara kaç aylık hamile?

WANDA NARA HAMİLE Mİ?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı."

SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEY VAR"

Yıldız futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR NE OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Bu gelişmelerin ardından Nara'nın ise sosyal medya hesabından hangi konu hakkında açıklama yapacağı birçok kesim tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Wanda Nara hamile mi? Wanda Nara kaç aylık hamile?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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