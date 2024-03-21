Cinsel taciz suçundan tutuklu bulunan eski Barcelona yıldızı Dani Alves'in eşi, serbest bırakılma kararından sonra Instagram hesabını kapattı

Skandal eski Barcelona yıldızı Dani Alves'in ayrı yaşadığı eşi Joana Sanz, tecavüz suçlaması ile hapis yatan Alves'in kefaletle serbest bırakılması kararından bir kaç saat sonra Instagram hesabını kapattı.

Barcelona'da bir kadına tecavüz etmekten mahkum edilen Alves, dün dört buçuk yıllık hapis cezasını temyiz etme hakkını kazandı.

40 yaşındaki Alves'in, bir Barcelona gece kulübünde bir kadına tecavüz etmek suçundan hüküm giymesinin ardından, pal ve futbolcu Neymar'ın babasını 1 milyon avro (850.000 sterlin) kefalet ödemeye çağırdığı iddia edildi.

Barcelona mahkemesinin Alves'in serbest bırakılmasına karar vermesinin ardından spor yıldızının süper model eski eşi Joana Sanz, Instagram hesabını kapattı.

Joana'nın hesabını arama, "Üzgünüz, bu sayfa mevcut değil." mesajını döndürüyor.

Alves'in avukatı, futbolcunun, geçen yıl Ocak ayında tutuklandıktan sonra ön yargı döneminde cezasının dörtte birini zaten çektiği gerekçesiyle serbest bırakılmasını talep etti.

Karar, Alves'in hem Brezilya hem de İspanyol pasaportlarını teslim etmesi ve haftalık olarak mahkemede görünmesi şartıyla serbest bırakılması şeklinde alındı.

Ayrıca, şikayetçisiyle iletişime geçmesine veya bir kilometre yakınına yaklaşmasına izin verilmiyor.

Joana'nın sosyal medya hesabını kapatması, tecavüzcü eski kocasından ona yönelik tuhaf bir mektubu yanlışlıkla şimdi deaktive edilen Instagram hesabında paylaşmasının ardından geldi. Vogue'un bildirdiğine göre, Alves'in hücresinde yargılanmasını beklerken yazdığı mektupta affedilme istekleri ve Joana'ya "çok zor bir zamanında destek olduğu için" teşekkür ifadeleri bulunuyordu.

Alves, Joana'ya olan sevgisini dile getirerek, onu çok sevdiğini, her zaman onunla olacağını ve birlikte daha güçlü olduklarını yazdı.

2017'de Alves'le evlenen Joana, bu aşk notunu Eylül ayında o zaman aktif olan Instagram hesabına "Herkes biliyor, herkes biliyor, bok biliyor." notuyla paylaşmıştı.

Dün Alves'in kefaletle serbest bırakılma kararı, Alves'in Aralık 2022'de bir Barcelona gece kulübünün tuvaletlerinde bir kadına tecavüz ettiği tespit edilen 23 yaşındaki kadının avukatı tarafından eleştirildi.