İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Nisan İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Nisan İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 18 Nisan tarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Aşağıda yer almakta olan grafik, son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Buna göre İnstagram'da son 24 saat içerisinde olağandışı bir sorun yaşanmadığını söylemek mümkün. Eğer uygulama erişimi konusunda herhangi bir sorun yaşıyorsanız, internet bağlantınızı kontrol edebilir, cihazınızı yeninden başlatabilir ve bağlantı ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.