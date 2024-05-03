INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? #128226 3 Mayıs Cuma instagram neden çöktü?

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. Kullanıcılar, 3 Mayıs Cuma günü Instagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Birçok kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, instagram çöktü mü? 3 Mayıs Cuma instagram neden çöktü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. Instagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Instagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 3 Mayıs tarihinde Instagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.