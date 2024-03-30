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Instagram Blend özelliği ile Reels videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşın

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Meta çatısı altındaki Instagram, kullanıcıların hoşuna gidecek yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre platformun metin biçimlendirme seçeneklerini test ettiği söyleniyordu. Sohbetlere renk katacak bu yeniliğin ardından şimdi ise Instagram, Blend adlı bir özelliği test etmeye başladı. Peki bu ne işe yarayacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Instagram Blend özelliği ne işe yarayacak?

Instagram'da size her gün bir veya birden fazla komik, ilginç veya ilham verici Reels videosu gönderen bir arkadaşınız mutlaka vardır. Siz de bunu yapıyor olabilirsiniz. Ancak platformun yeni test özellik ile artık bir kısa videoyu daha kolay şekilde paylaşabilirsiniz.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests ??

?? Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024

Tersine mühendislik yapan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Instagram'ın "Blend" adlı yeni özelliği sayesinde artık sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşınız da görebilecek. Böylelikle artık özel mesaj üzerinden kısa video göndermenize gerek kalmayacak.

Instagram'ın yeni özelliği belli oldu!

Aktarılan bilgilere göre bu özellik, bir tür ortak keşfet gibi bir işlev görecek. Örnek vermek gerekirse siz futbol ile ilgili videoları seviyorsanız, arkadaşınız da bu tür içeriklerle karşılaşabilecek. Aynı şekilde eğer arkadaşınız tarihle ilgili videoları beğeniyorsa, siz de bu tür içerikler görüntüleyebileceksiniz.

Arkadaşlarınızın sizin beğendiğiniz Reels videoları ile karşılaşabilmesi için sizin izin vermeniz gerekecek. Yani bu özellikle ilgili olarak tam kontrol sizde olacak. Bu sistem, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek. Arkadaşınızı Blend'e davet edebilecek ve eğer kabul ederse, artık birbirinizin beğendiği Reels videoları ile karşılaşacaksınız.

Kaynağa göre özellik, maksimum iki kişi ile kullanılabilecek. Yani örneğin 10 kişilik bir arkadaş grubunuz varsa ve hoşunuza giden kısa videoları direkt bu gruba atıyorsanız, Blend kullanmak sizin için pek de uygun olmayabilir.

Instagram'ın Blend özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Test aşamasındaki yeniliğin önümüzdeki aylarda duyurulacağı tahmin ediliyor. Tabii hiç sunulmama ihtimali olduğunu da belirtelim. Zira Instagram, pek çok özellik test ediyor ancak hepsini yayınlamıyor. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Instagram özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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