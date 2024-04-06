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K-pop yıldızı Karina, hayranlarından gelen sert tepki sonrası ilişkisini bitirip hayranlarından özür diledi

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K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Hayranları, aespa adlı dört kişilik grubun bir üyesi olarak Karina'yı "ihanet"le ve sorumsuzlukla suçladılar.

Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve Lee Jae-wook'un ajansı C-JeS Studio, Lee'nin işine odaklanmak için ilişkiyi sonlandırdığını ve ikisinin iyi meslektaşlar olarak kalmaya devam edeceğini doğruladı. İlişki haberinin ardından hayranlar, Karina'nın yönetim ajansına protesto kamyonu sürdüler ve bir elektronik billboardda "Hayranların tarafından sana verilen sevgi yeterli değil mi?" yazılı mesajı yer aldı.

Karina, Instagram'da bir özür mesajı paylaşarak hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti. Aespa, "Black Mamba" adlı single'larıyla 2020'de çıkış yaptı ve geçen yıl My World adlı albümleri Güney Kore'de 2.1 milyon kopya sattı.

Lee Jae-wook ise 2018'de oyunculuk kariyerine başladı ve 2022'de Alchemy of Souls adlı fantastik dönem dramasında popülerlik kazandı. Karina ve Lee Jae-wook'un ilişkisi 27 Şubat'ta ortaya çıktı ve çiftin geçen yıl tanıştıklarını doğruladılar. Güney Kore'de pop yıldızları, sıkı düzenlemeler altında çalışarak flört etmeyi veya kişisel cep telefonlarına sahip olmayı yasakladıkları için dikkatli olurlar. K-pop yıldızları, genellikle "ulaşılabilir" olarak pazarlandıkları için romantik ilişkiyi kabul etme her zaman skandala neden olur.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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