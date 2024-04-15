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Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklik Devrimi Başlatıyor

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Sanal gerçeklik teknolojisi, Meta'nın elinde eğitim dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Şirket, öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini dönüştürecek Quest VR başlıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, eğitimde kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir dönemin kapılarını aralıyor.

Meta, VR Eğitim Platformuyla Sınırları Zorluyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, eğitim sektörüne yeni bir soluk getirecek büyük bir adım attığını duyurdu. Şirket, kurumsal düzeydeki Quest hizmetlerini artık eğitim alanında da sunacağını açıkladı. Statista'nın verilerine göre Meta'nın Quest sanal gerçeklik (VR) başlıkları, piyasada en çok tercih edilen genişletilmiş gerçeklik (XR) ürünleri arasında yer alıyor. Verilere göre 2024 sonuna kadar VR sektörünün 34 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor ki bu tahmin, 2020 yılındaki 14.2 milyonluk kullanıcı sayısına kıyasla yüzde 27.3'lük bir yıllık büyüme oranı anlamına geliyor.

Meta, sektördeki lider konumunu pekiştirmek adına geçtiğimiz aylarda kurumsal metaverse pazarına yönelik yeni ürünler ve hizmetler sunmuştu. Bu yenilikler, bireysel deneyimlerden ziyade kurumsal çözümlere odaklanıyor. Şirketin bu stratejik değişikliğinin son halkası ise eğitim odaklı ürün ve hizmetlere yönelik olacak.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, bir blog yazısında "Yıl sonuna doğru Quest cihazları için özel olarak tasarlanmış yeni bir eğitim ürünü piyasaya sürülecek. Bu platform, öğretmen ve eğitmenlere, sınıf içindeki her bir cihazı tek tek güncelleme zahmetine girmeden birden fazla Quest cihazını kolayca yönetme imkânı verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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