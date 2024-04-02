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Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar

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Süper Lig takımı Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN SAHADA SELFİELER ÇEKMEYE BAŞLADI"

Murat Sancak'ı eleştiren Kluivert, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük" dedi.

Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar

"3 AY MAAŞ ALAMADIK"

Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen deneyimli antrenör, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık. Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum" şeklinde konuştu.

Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar

Haberler.com / Şahin Solak - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Erkan ŞENER:

Ülkede hiç bir şey normal değil ki

23
0
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çocukluğumuzun ünlü futbolcusu geldi bizim ülkeye tokatçıya tokatlandı :)

16
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GAGS:

seçil erzan kalk ayağa murat sancak abin geldi.. :D

5
0
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Köfteci Jardel:

Bu heriften başkan olursa bu olur. Şu sıfata bakar mısınız? Kocaman göbek, renkli Miami gömleği ve ayna kafası ile enteresan bir başkan.

3
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Hakan Acar:

Ülkedeki paralı kesim sonradan görme. Birçoğu bu hükümet zamanında zengin edilmiş. Sonradan görme oldukları için hiç bir kural tanımıyorlar ayrıca hepsi görgüsüz.

0
0
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