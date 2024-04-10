Dünyanın dört bir yanından milyonlarca aboneye sahip olan ve belgesel videoları ile tanınan Türk YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı kısa süre önce hacklendi. Kanalın adı ve fotoğrafı değiştirilmişken, videoların da silindiği görüldü. İşte ayrıntılar…

Ruhi Çenet YouTube kanalı hacklendi!

Ruhi Çenet, resmi Instagram hesabı üzerinden hikaye paylaşarak kanalının hacklendiğini açıkladı. Hesabı ele geçiren kripto para dolandırıcıları, kanalın adını popüler kripto para birimi olan "Ripple" ile değiştirdi. Fotoğraf ve açıklama da buna göre güncellendi. Ayrıca tüm videoları yayından kaldırılmışken, Ripple ile ilgili sahte bir canlı yayın açıldığı da görüldü.

Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayında yatırım tavsiyeleri veriyor ve ayrıca insanlara, gönderdikleri Ripple miktarının iki katını hediye edeceklerini söylüyorlar. Yani örnek vermek gerekirse paylaştıkları adrese 10 bin Ripple yollanırsa, bunu ikiye katlayıp 20 bin Ripple olarak geri yollayacaklarını söylüyorlar. Tabii bu gerçek değil. Daha önce de buna benzer dolandırıcılık yöntemleri gördük.

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Yayının on binlerce kişi tarafından izlendiği görülüyorken, kapakta Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'ın fotoğrafı olduğu da gözden kaçmıyor. Böylelikle daha çok dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ruhi Çenet'in kanalını hedef almalarının sebebi ise abone sayısının yüksek olması. Böylelikle güven kazanmaya çalışıyorlar.

Ruhi Çenet, kanalı geri aldığında bu haberimizi güncelleyeceğiz. Umuyoruz ki en kısa sürede bir çözüm sağlanır. Bunun yanı sıra daha önce MuratAbiGF, Mami Emen ve DidYouKnowGaming gibi popüler kanallar da hacklenmişti. Neyse ki YouTube'un kısa bir sürede çözüm sağlamasıyla kanallarını geri almışlardı.

Güncelleme: YouTube ekibi ile iletişime geçti

Ruhi Çenet, Instagram üzerinden yaptığı açıklama ile kanalın çalınmasıyla ilgili olarak YouTube ile iletişime geçtiklerini ifade etti.

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