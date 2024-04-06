Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Instagram Reklam Geliri YouTube'u Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük teknoloji ve sosyal medya devlerinden biri olan Meta'nın popüler platformu Instagram, reklam gelirleriyle mahkemede dikkat çekti. Sürekli bir davaya maruz kalan Meta, şimdi de mahkemede sunduğu dosyadan dolayı tekrardan gündeme düştü. Cuma günü FTC (Federal Ticaret Komisyonu) davasında sunulan dosyada gösterilen sosyal medya platformu reklam gelirinin Youtube'un gelirini aştığı görüldü.

Instagram reklam geliri 32 milyar doları aştı!

Cuma günü FTC tarafından yapılan tekel iddialarını reddetmek için uğraşan Meta'nın mahkemede sunduğu dosyada Instagram'ın son yıllarda ne kadar reklam geliri elde ettiği ortaya çıktı. Sunulan dosyaya göre Instagram, son yıllarda Youtube'dan daha fazla gelir elde etti.

Dün yayınlanan raporlarda Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 40.1 milyar elde ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl toplamda 134.9 milyar dolar kazanç elde eden şirketin 2021 yılında popüler sosyal medya platformunun reklam gelirleriyle kazandığı miktar mahkemedeki dosya sayesinde ortaya çıktı.

Instagram'ın sahibi Meta, kaç para kazandığını açıkladı

2021 yılı için Instagram 32.4 milyar dolar reklam geliri elde etti. Bu miktar, aynı yıl 28.8 milyar dolar reklam geliri elde eden Youtube'dan daha yüksek. 2020 ve 2019 yıllarında sırasıyla 22 ve 17.9 milyar dolar kazanç sağlayan şirketin 2021 yılında reklam gelirlerini böyle yükseltmesi de mahkemede ilgi çeken konulardan biri oldu.

Aynı yıllarda YouTube tarafında sırasıyla 19.7 ve 15.1 milyar dolar gelir elde edilirken, YouTube reklam gelirlerinin yüzde elli beşinin içerik üreticilerine verildiğini unutmamak lazım.

Peki ya siz Instagram ve Meta'nın reklam gelirleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Instagram YouTube Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title