Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun soruşturma açtığını duyurdu. Şampiyon olan Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu "dabke" dansı yapmıştı. Necmettin Erbakan Akyüz kimdir? Necmettin Erbakan Akyüz şampiyonluğu iptal edildi mi?

NECMETTİN ERBAKAN AKYÜZ KİMDİR?

Olanlar karşısında bir video paylaşan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, "Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı" dedi.

Akyüz çektiği videoda, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı" sözlerine yer verdi.