Instagram, özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma özelliği getiriyor

Meta çatısı altındaki popüler sosyal medya platformu Instagram, önemli yenilikler ile güncellenmeye devam ediyor. Son olarak uygulamaya özel mesajlar için yazıyor ibaresini kapatma özelliği geleceği ortaya çıktı. Peki bu nasıl kullanılacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Instagram, yazıyor ibaresini kapatma özelliğine kavuşuyor

Instagram, son dönemlerde kullanıcıların sesine kulak veriyor. Bu bağlamda beklenen özelliklere yavaş yavaş kavuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre şirket, Reels için videoyu farklı şekillerde paylaşmayı mümkün kılacak Spins özelliği üzerinde çalışıyordu. Şimdi önemli bir yeniliği daha test ediyor.

#Instagram is working on the ability to turn on or off the typing indicator in chats ?? pic.twitter.com/BZd6aLP2Dp — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2024

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin son paylaşımındaki ekran görüntüsü ile Instagram'ın kullanıcılara sunmayı planladığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özelliğe göre kullanıcılar, Ayarlar üzerinden Gizlilik & Güvenlik kısmından özel mesajlar için "yazıyor" ibaresini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar.

Bilindiği üzere özel mesajlar üzerinden birisine mesaj yazarken karşı taraf, yazdığınızı belli eden bir ibare görüyor. Bu durum, gizlilik konusunda endişe duyan bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabiliyor. Neyse ki bu yeni özellik, söz konusu bu kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Instagram uygulamasında özel mesajlar için yazıyor ibaresini kapatma özelliğinin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Bu bağlamda şu anlık beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Tabii hiç gelmeme ihtimali olduğunu da unutmamakta fayda var. Zira Instagram pek çok özellik test ediyor ancak bunların bazıları iptal edilebiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Instagram özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.