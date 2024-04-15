Wanda Nara, yaptığı paylaşımla 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

"SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEY VAR"

Yıldız futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan konuyla birçok yorum geldi. Taraftarlar, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" şeklinde meraklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

"HAMİLE Mİ?" SORUSU AKILLARA GELDİ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayranlarının büyük bir kısmı da ünlü modelin hamile olduğu iddiası ortaya attı.

TARAFTARLAR NE OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Bu gelişmelerin ardından Nara'nın ise sosyal medya hesabından hangi konu hakkında açıklama yapacağı birçok kesim tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM