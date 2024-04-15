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Wanda Nara, yaptığı paylaşımla "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

"SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEY VAR"

Yıldız futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara, yaptığı paylaşımla 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan konuyla birçok yorum geldi. Taraftarlar, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" şeklinde meraklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

"HAMİLE Mİ?" SORUSU AKILLARA GELDİ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayranlarının büyük bir kısmı da ünlü modelin hamile olduğu iddiası ortaya attı.

Wanda Nara, yaptığı paylaşımla 'Hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi

TARAFTARLAR NE OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Bu gelişmelerin ardından Nara'nın ise sosyal medya hesabından hangi konu hakkında açıklama yapacağı birçok kesim tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Herkesin aklında aynı soru var! Wanda Nara, yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Sosyal Medya Galatasaray Wanda Nara Instagram Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Vlkn Shn:

Kimden hamile akıllara gelen ilk soru

10
12
yanıtYanıtla
Kralçıplak:

Parayı veren düdüğü çalar

6
4
yanıtYanıtla
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