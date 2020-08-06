Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri denetimi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimlere katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimlere katıldı.

Vali Bilgin ve beraberindeki Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ile zabıta ekipleriyle bir restoranda denetimde bulundu.

Restorandaki tedbirleri inceleyen Vali Bilgin, gazetecilere, dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini söyledi.

Koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Bilgin, toplum sağlığı için herkesin tedbirlere en iyi şekilde riayet etmesini beklediklerini belirtti.

Denetimlerde ceza uygulamasından ziyade rehberlik edici, bilgilendirici çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle birlikte ülkemiz ve dünya bu süreçten çok ciddi etkilendi. Bu sadece bireysel sağlık sorunu değil toplum sağlığı sorunu. Ciddi boyutlara ulaşmış bir sorun. Hepimiz bu konuda duyarlı olmalıyız. Sağlık için hepimiz için. Bireysel bazlı değil hepimiz için sağlık meselesi. Bununla ilgili yaklaşık 12 denetleme alanımız var. Bu denetleme alanın içerisinde restorandan, plajlara, otellerden, fabrikalara kadar denetleme faaliyeti yürütüyoruz.

Vatandaşların koronavirüs karşısında duyarlılığını arttırmak istiyoruz. Bayram tatilinde de gördük. Son günlerde bir rehavet ortaya çıktı. Bu rehavet doğru bir yöntem değil, çünkü bireysel ve toplumsal sağlığımız için risk devam ediyor. Bazı ülkelerde ikinci dalgadan bahsediliyor. Ülkemizin ikinci dalgaya girmemesi ve bu konuda sıkıntı yaşamaması için hep birlikte tedbirleri alalım."

Kaynak: AA